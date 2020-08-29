كوالالمبور 10 محرم 1442 هـ الموافق 29 أغسطس 2020 م واسمددت ماليزيا الإجراءات المفروضة لاحتواء تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) حتى نهاية العام الجاري الموافق 31 ديسمبر.وأوضح رئيس الوزراء الماليزي محي الدين ياسين في خطاب متلفز أمس، أن تمديد القيود لن يعطل الأنشطة اليومية حيث تم استئناف أعمال معظم الشركات وكذلك الدراسة في المدارس، مشيرًا إلى أن بلاده شهدت مجموعات متفرقة من حالات الإصابة لكن الوضع ما زال تحت السيطرة.ولا تزال مراكز الترفيه مغلقة، إضافة إلى حظر إقامة الأحداث الرياضية الدولية، وستبقى الحدود مغلقة وسيعزل القادمون من الخارج.// انتهى //10:14ت م0015