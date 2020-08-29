الدمام 10 محرم 1442 هـ الموافق 29 أغسطس 2020 م واستنظم غرفة الشرقية ممثلة بمركز سيدات الأعمال غداً، لقاءً بعنوان "التسويق التقليدي والتسويق الرقمي لتحقيق الأهداف المادية للمنشأة"، وذلك بالتعاون مع مركز ذكاء لعلوم البيانات والذكاء الاصطناعي؛ إحدى مبادرات الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.ويتناول اللقاء "عن بعد" محاور عدة أبرزها الفرق بين التسويق التقليدي والرقمي، وكيفية تحقيق التسويق الرقمي أهداف مادية أعلى من التسويق التقليدي، وكيف يكون للمنشأة وجود رقمي، وتفاصيل الحملات التسويقية، وكيفية إعدادها بناءً على أهداف المنشآت في القطاعات المختلفة، إضافة إلى تحليل بيانات المنشأة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.// انتهى //10:18ت م0016