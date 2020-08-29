بغداد 10 محرم 1442 هـ الموافق 29 أغسطس 2020 م واساهتمت الصحف العراقية الصادرة اليوم بالزيارة الرسمية التي قام بها صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية إلى بغداد على رأس وفد رسمي أمس الأول.وأشارت إلى المحاور التي تناولها أثناء لقاء سموه برئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي, وما تمخض عنه من نتائج في صالح البلدين الشقيقين, مبرزة تأكيد الكاظمي أن المملكة شريك حقيقي للعراق، وأن العراق يتطلع إلى بناء علاقات متميزة معها تستند إلى الإرث العميق للروابط التاريخية التي تجمعهما، بما يحقق مستقبلا أفضل للبلدين.وتطرقت إلى آفاق التعاون الواسعة بين المملكة والعراق، في مختلف المجالات التجارية والاستثمارية والصناعية والزراعية، والخدمية, منوهة بترحيب العراق بهذا التعاون الإيجابي البناء، واستعداده لتوفير أفضل الظروف لإنجاحه.وتناولت صحف بغداد الزيارة التي قامت بها وزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس بارلي والوفد المرافق لها للعراق أمس الاول, مبرزة المحاور التي تناولتها أثناء لقائها مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، خاصة ما يتعلق بالأوضاع الأمنية في العراق والمنطقة، ودعم جهود العراق في حربه ضد الإرهاب.وتطرقت إلى العلاقة بين بغداد وإربيل مركزة على الزيارات المتكررة التي قامت بها وفود من إقليم كردستان لبغداد مؤخرًا؛ بهدف التوصل إلى حلول للقضايا العالقة بين الجانبين, والتي تتركز حول حصة الإقليم في الموازنة العامة الاتحادية المقبلة، ومسائل النفط والمنافذ الحدودية.وتناولت صحف العراق إجراءات الحكومة لرفع إنتاجية الطاقة الكهربائية وتوفيرها بشكل مريح للمواطنين, ومن بينها إعادة تأهيل وتحديث محطات توليد الطاقة القائمة حاليًا، إضافة إلى دعم وتقوية شبكات نقلها إلى المنازل, والتوسع بصورة كبيرة في زيادة قدرات توليد الطاقة في البلاد بإضافة قدرات جديدة.// انتهى //10:41ت م0017