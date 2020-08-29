الخرطوم 10 محرم 1442 هـ الموافق 29 أغسطس 2020 م واسأبرزت الصحف السودانية الصادرة اليوم، اتفاق الحكومة السودانية وحركات الكفاح المسلح بمسار دارفور على ملف القضايا السياسية بالأحرف الأولى أمس بجوبا، والتي شملت سبعة بروتوكولات.وأخبرت عن اختتام دول السودان ومصر وإثيوبيا، أمس جولة مفاوضات جديدة حول “سد النهضة”، دون التوافق على مسودة اتفاق يفترض تقديمها إلى رئاسة الاتحاد الأفريقي.ولفتت صحف الخرطوم الانتباه إلى تمكن القوات المشتركة المرابطة في الساحل الغربي اليمني من تفكيك شبكة ألغام وعبوات متفجرة زرعتها ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في ضواحي مدينة المخا القريبة من مضيق باب المندب.وأخبرت أن الليبيين تحدوا تهديدات الميليشيات المسلحة في العاصمة طرابلس وعدد من المدن الأخرى في غرب ليبيا، أمس، حيث نزلوا إلى الشوارع ضمن فعالية مليونية ضد حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج والمطالبة بإسقاطها بشكل كامل.وأشارت صحف السبت إلى قصف طائرات حربية إسرائيلية، مواقعَ في غزة، وأراضيَ زراعيةً، موقعةً دمارًا بالممتلكات.وعرجت على تحذير الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من حدوث حرب أهلية في لبنان، إذا ما تم التخلي عنه، في وقت تواجه البلاد أزمة سياسية واقتصادية عميقة.ونقلت عن مسؤول أمريكي، أمس، قوله إن بلاده ستخفض قواتها في العراق بنحو الثلث خلال الأشهر المقبلة، في خطوة متوقعة بعد تعهد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخرًا بتخفيض القوات.ونشرت صحف السودان دعوة الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أنقرة إلى الامتناع عن اتخاذ أي إجراءات أحادية في أزمة شرق المتوسط.// انتهى //10:44ت م0018