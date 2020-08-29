الرباط 10 محرم 1442 هـ الموافق 29 أغسطس 2020 م واسواصلت الصحف المغربية الصادرة اليوم، اهتمامها بالأرقام المقلقة لعدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد بالمغرب، مشيرة إلى أن عدد الإصابات تجاوز حدود 58 ألف إصابة، وارتفع عدد الوفيات إلى 1052 وفاة بعد تسجيل رقم قياسي جديد في عدد الوفيات اليومية والتي بلغت أمس 41 وفاة.وتناقلت تصريحات الممثلة الخاصة للأمين العام ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالنيابة، ستيفاني ويليامز، التي أكدت أن المغرب يقدم دعمًا ثابتًا ومتواصلا لجهود الأمم المتحدة في ليبيا، خاصة وأن المغرب هو مهد اتفاق الصخيرات السياسي.وتابعت صحف السبت تطورات الشأن السياسي في لبنان، لافتة إلى إعلان الرئاسة اللبنانية إجراء مشاورات مع الكتل النيابية بعد غد الاثنين لتسمية رئيس جديد للوزراء بعد استقالة الحكومة عقب انفجار مرفأ العاصمة بيروت.وأخبرت عن إفراج قادة الانقلاب العسكريين في مالي عن الرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا، في مؤشر على حسن نية، قبل يوم من انعقاد قمة لقادة دول جوار مالي لبحث عودة الوضع الدستوري إلى البلاد.وتناقلت صحف الرباط خبر انطلاق محادثات السلام بين الطرفين المتحاربين في أفغانستان، في سبتمبر المقبل بهدف إيجاد سبل وقف الحرب الدائرة في هذا البلد منذ عقدين من الزمن.وتطرقت إلى إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبوله ترشيح الحزب الجمهوري له لخوض الانتخابات الرئاسية في نوفمبر المقبل، وإعلانه أيضًا في خطاب بالبيت الأبيض الحصول على لقاح لجائحة كورونا المستجد كوفيد 19 قبل نهاية هذا العام.// انتهى //11:24ت م0023