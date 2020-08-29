إسلام آباد 10 محرم 1442 هـ الموافق 29 أغسطس 2020 م واسأبرزت الصحف الباكستانية اليوم تطورات السيول والفيضانات الناجمة عن الأمطار الموسمية الغزيرة التي خلفت عشرات القتلى والجرحى في باكستان.وأخبرت عن انقطاع المناطق الشمالية في باكستان عن شبكة الطرق بسبب السيول والانهيارات الأرضية، وشل الحركة في مدينة كراتشي الجنوبية بسبب المياه التي غمرت الأحياء السكنية.وأشارت إلى انقطاع التيار الكهربائي منذ يومين في المناطق المتأثرة بالفيضانات في مدينة كراتشي الجنوبية.وتطرقت إلى استعداد السلطات الباكستانية لوضع خطة تهدف إلى استئناف الأنشطة التعليمية في شهر سبتمبر المقبل مع ضمان تطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا.وتناقلت أنباء اعتقال الشرطة الباكستانية ثلاثة إرهابيين من عناصر تنظيم داعش الإرهابي خلال عملية في مدينة بيشاور.وعرجت إلى إستراتيجية باكستان الجديدة الخاصة بتعزيز العلاقات والتعاون الاقتصادي مع الدول الإفريقية.وتناقلت صحف باكستان أنباء مقتل ستة عشر مدنيًا ضحية لثلاثة انفجارات وقعت في إقليمي قندهار وزابل جنوبي أفغانستان.وتابعت استمرار تسجيل الهند ارتفاع قياسي في الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد.// انتهى //11:50ت م0025