تونس 10 محرم 1442 هـ الموافق 29 أغسطس 2020 م واساهتمت الصحف التونسية الصادرة اليوم، بتصريحات المكلف بتشكيل الحكومة التونسية هشام المشيشي، التي أكد فيها أنه سيعمل ما في وسعه لنيل ثقة مجلس نواب الشعب، مشیرًا إلى أن لقاءاته مع الأحزاب ستستمر إلى غایة جلسة منح الثقة للحكومة المقترحة المزمع عقدھا یوم 1 سبتمبر المقبل.ورصدت محليًا أيضًا تسجيل أعداد جديدة للإصابات بفيروس كورونا المستجد، معظمها إصابات محلية، ليصبح إجمالي حالات الإصابة 3462 حالة.وأوردت في السياق إعلان قرار اتخذته السلطات في محافظة مدينة الكاف شمال غربي تونس، يقضي بحظر التجوَل بالمحافظة على مدى 10 أيام، ويبدأ من الساعة السابعة مساء إلى الرابعة صباحًا، وذلك في إطار التوقي من انتشار فيروس كورونا بالمدينة.ونقلت صحف السبت إعلان حكومة الوفاق الليبية إيقاف وزير داخليتها فتحي باشا آغا احتياطيًا عن العمل، للتحقيق معه بشأن التظاهرات الأخيرة، وتكليف خالد أحمد التيجاني بتسيير مهام الوزارة، وسط تواصل الاحتجاجات في مدن ليبية عدة ضد سوء الأوضاع المعيشية، وسط دعوات لتظاهرة مليونية في طرابلس.وكتبت أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وضع خارطة طريق للساسة اللبنانيين تتناول إصلاحات سياسية واقتصادية ضرورية من أجل السماح بتدفق المساعدات الأجنبية وإنقاذ البلد من الاختفاء.وتناولت صحف تونس ترشيح المؤتمر الانتخابي الجمهوري الثنائي دونالد ترامب، الرئيس الحالي، ومايك بانس نائبه لخوض حملة الانتخابات الرئاسية ضد الثنائي جو بايدن و كامالا هاريس المرشحين من قبل الحزب الديمقراطي لانتخابات 3 نوفمبر القادم.// انتهى //12:49ت م0031