الجزائر 10 محرم 1442 هـ الموافق 29 أغسطس 2020 م واساهتمت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم، بمحادثات وزير الشؤون الخارجية الجزائري صبري بوقادوم، أمس ، في إطار الزيارة التي قادته إلى باماكو، مع أعضاء اللجنة الوطنية لإنقاذ الشعب في مالي، مبرزة تطرق الطرفين خلال اللقاء إلى الوضع في مالي وسبل الخروج من الأزمة، وأن بوقادوم جدد التأكيد على استعداد الجزائر لمرافقة مالي في ظل هذه الظروف الاستثنائية.ونشرت إعلان المتحدث الرسمي للجنة العلمية لرصد وباء فيروس كورونا المستجد، جمال فورار، عن تسجيل 387 إصابة في الـ24 ساعة الماضية، رفعت العدد الإجمالي للحالات المؤكدة منذ بداية انتشار الفيروس إلى 43403 حالة، وتسجيل 8 وَفَيَات جديدة و279 معافى في آخر 24 ساعة.وأخبرت عن دخول التوتر وتبادل إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة أسبوعه الثالث على التوالي، مشيرة إلى إطلاق المقاومة الفلسطينية فجرَ أمسِ صواريخَ على مناطقَ خاضعةٍ لسيطرة الاحتلال الإسرائيلي القريبة من حدود قطاع غزة.وتطرقت إلى إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في خطاب له أمام حشد ضخم من المدعوين في حديقة البيت الأبيض قبوله رسميا ترشيح الحزب الجمهوري له لخوض الانتخابات الرئاسية في الثالث من نوفمبر المقبل.// انتهى //13:24ت م0034