جدة 10 محرم 1442 هـ الموافق 29 أغسطس 2020 م واسيطلق صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، بحضور نائبه صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان، بعد غد الاثنين في مقر الإمارة بجدة، ملتقى مكة الثقافي "كيف نكون قدوة؟" في دورته الخامسة.ويأتي الملتقى في دورته الخامسة استكمالاً للرؤية التي أطلق من أجلها، إذ يسهم في تحقيق الهدف الثاني لاستراتيجية المنطقة المتمثل في " بناء الإنسان" عبر تحقيق الريادة الفكرية والثقافية والتطويرية التي تعزز البيئة الإبداعية من خلال مبادرات وبرامج وأنشطة، يشارك في تنفيذها المجتمع المدني والقطاعات الحكومية والأهلية بالمنطقة.ويدخل الملتقي عامه الخامس ليواصل هدفه ورسالته التي انطلق من أجلها، حيث انطلقت أولى دوراته في العام 1438هـ، استقبل خلالها المئات من المبادرات، التي أثمرت عن 148 مبادرة في دورته الأولى وارتفعت في الدورة التالية إلى 163 مبادرة، وفي العام 1440 وصلت المبادرات إلى 171، فيما حققت العام الماضي 184 مبادرة، أسهمت جميعها في تحقيق أهداف الملتقى واستثمار المقومات الثقافية والطاقات الإبداعية في المنطقة لتنمية المجتمع والفرد، إلى جانب إيجاد بيئة تنافسية إبداعية لتطوير العمل الثقافي.يذكر أن الملتقى يتيح تقديم المبادرات عبر ثلاثة أنواع هي المبادرات التحولية ويقدمها ويشرف عليها الملتقى وتقدم من جهة او أكثر بحيث تتكامل فيها الجهود لخدمة أهداف الملتقى والمبادرات المؤسسية وتقدمها الجهات الحكومية والخاصة بشكل منفرد ومبادرات الافراد، ويقدمها الأفراد كمشاركات فردية تتمحور حول تحقيق أهداف الملتقى.// انتهى //13:55ت م0038