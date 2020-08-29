الطائف 10 محرم 1442 هـ الموافق 29 أغسطس 2020 م واستطلق إدارة التعليم بالطائف يوم غدٍ خدمة الهاتف الإرشادي والاستشاري لوحدة الخِدْمات الإرشادية لتقديم الاستشارات التربوية والنفسية للطلاب وأولياء أمورهم، خلال فترة التعليم عن بعد.وأوضحت الإدارة في بيان لها بالتنسيق مع قسم التوجيه والإرشاد بالإدارة أن الهدف من خدمة الهاتف الاستشاري تلقي استفسارات وتساؤلات الطلاب وأولياء أمورهم والمعلمين خلال فترتين صباحية ومسائية ولمدة ثلاثة أسابيع بدءاً من يوم غداً "أيام الأحد والاثنين والثلاثاء" للطلاب وأولياء أمورهم علما أن الفترة الصباحية تبدأ من الساعة ( 9 - 12 ) ظهراً، فيما تتمثل الفترة المسائية من ( 5 - 7 ) مساءً .// انتهى //13:57ت م0039