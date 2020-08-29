الدمام 10 محرم 1442 هـ الموافق 29 أغسطس 2020 م واسنفذت أمانة المنطقة الشرقية أمس (589) جولة رقابية، تَبِعتها (3) جولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، على المنشآت التجارية والأسواق المركزية بالمنطقة للتأكد من تطبيقها الاشتراطات الصحية والبرتوكولات والإجراءات الوقائية، للحفاظ على سلامة البيئة والمجتمع.وأوضحت الأمانة أن الجولات أسفرت عن قيد (27) مخالفة للتدابير الصحية المرتبطة بـ كوفيد19، و (7) مخالفات تكدس في الأسواق المركزية، وأنجزت غسل وتعقيم وتطهير (731) موقعاً، بمشاركة (473) فرداً من الكوادر البشرية بالإصحاح البيئي، وذلك باستخدام (158104) لترات من كمية المعقمات والمطهرات، ورفع (7332) طنًّا من النفايات، وإزالة (3552) مترًا مكعبًا من الأنقاض والمخلفات، بمشاركة (9532) فرداً من الكوادر البشرية بالنظافة.كما استقبل مركز البلاغات (235) بلاغاً تنوعت مابين صيانة الطرق وشبكات الخدمات العامة، والإنارة، والنظافة العامة، والمباني، والاستثمار، والإصحاح البيئي ونواقل الأمراض، والأمن والسلامة، والحدائق، والأسواق، كما استقبل أيضا (19) بلاغاً فيما يخُص المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا، تضمّنت مخالفات الاشتراطات الصحية للعمال والصحة، وبلاغات لعدم وجود معقمات وعدم تطهير عربات التسوق، وبلاغات ازدحام داخل مُنشأة.وأكدت الأمانة استمرار تطبيق خطتها، وحصر ما يتم إنجازه يومياً، وينفذ على المنشآت التجارية والغذائية ومراكز التسوق والأسواق العامة، وما في حكمها، ومتابعتها وتطبيق كافة الإجراءات البلدية والصحية المتبعة.// انتهى //14:14ت م0041