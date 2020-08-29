حجة 10 محرم 1442 هـ الموافق 29 أغسطس 2020 م واسواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية خلال الأسبوع الماضي، تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي بمديريات ميدي وعبس وحيران وحرض في محافظة حجة اليمنية.وجرى خلال الفترة من 13 إلى 19 أغسطس 2020م، ضخ 410,400 لتر من مياه الاستخدام للخزانات، وضخ 273,600 لتر من المياه الصحية للخزانات، استفاد منها 6,320 فردا.//انتهى//15:10ت م0049