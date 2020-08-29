الحديدة 10 محرم 1442 هـ الموافق 29 أغسطس 2020 م واسواصلت العيادات الطبية التغذية الطارئة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تقديم خدماتها العلاجية في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة خلال بالشراكة مع مؤسسة طيبة للتنمية.وراجع العيادات خلال الفترة من 13 إلى 19 أغسطس 2020م، في قسم الرعايا التكاملية 2,810 مستفيدا، وعيادة الصحة الإنجابية 326 شخصا، وعيادة التغذية العلاجية 49 شخصا، وعيادة الجراحة والتضميد 437 فردا، وعيادة الولادة 20 حالة، وقسم الإحالة الطبية 5 مستفيدين، وقسم التوعية والتثقيف 1,077 شخصا.كما أجرى الفحص المخبري لـ 1,448 مريضا، وصرفت الأدوية لـ 4,494 مريضا، واستقبل قسم التنويم 8 مستفيدين ، وقسم تخطيط القلب ونقل الدم 12 فردًا، وراجع قسم الرعاية الصحية 1,696 شخصا.//انتهى//15:10ت م0050