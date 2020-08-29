تعز 10 محرم 1442 هـ الموافق 29 أغسطس 2020 م واسقام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، بتوزيع 3,000 كرتون تمور للأسر النازحة والمتضررة في مديرية الريف بمحافظة تعز، استفاد منها 3,000 أسرة.ويأتي ذلك في إطار المشروعات الإغاثية والإنسانية المتعددة التي تقدمها المملكة من خلال المركز في مختلف القطاعات لأبناء الشعب اليمني في مناطقه كافة دون تمييز، والتي بلغت 491 مشروعًا.//انتهى//15:12ت م0051