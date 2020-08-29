حجة 10 محرم 1442 هـ الموافق 29 أغسطس 2020 م واسواصلت العيادات الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مديرية عبس بمحافظة حجة تقديم خدماتها العلاجية، بالشراكة مع مؤسسة طيبة للتنمية.وراجع العيادات خلال الفترة من 13 حتى 19 أغسطس 2020م في قسم الطوارئ 13 مستفيدا، وعيادة الباطنية 260 شخصًا، وقسم التوعية والتثقيف 245 شخصًا، وعيادة الصحة الإنجابية 11 مريضًا.كما صرفت الأدوية لـ 275 فردا، واستقبل قسم الإحالة الطبية 6 مستفيدين، وراجع قسم الخدمات التمريضية 67 مريضًا، فيما نفذت 5 أنشطة للتخلص من النفايات.//انتهى//15:19ت م0052