الرياض 10 محرم 1442 هـ الموافق 29 أغسطس 2020 م واسصرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية أسفرت - بفضل الله - عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من الإطاحة بتشكيلٍ عصابي مكون من (أربعة مواطنين / في العقد الثاني من العمر) ارتكبوا (9) جرائم تمثلت بسلب المركبات تحت تهديد السلاح الأبيض بعد طلبهم استئجار مركبات فارهة و إيصالها لمقر إقامتهم وفق الخدمات التي تقدمها بعض الشركات لعملائها .وأوضح الكريديس أن التشكيل استخدم المركبات المسروقة في قضايا جنائية و مخالفات مرورية ، وقد تم استرداد جميع المركبات المسلوبة، وإيقاف المقبوض عليهم واتخاذ الإجراءات النظامية لإحالتهم إلى النيابة العامة.// انتهى //16:20ت م0057