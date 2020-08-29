تبوك 10 محرم 1442 هـ الموافق 29 أغسطس 2020 م واستنظم جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمنطقة تبوك بالتعاون مع مركز الدعوة والإرشاد غداً محاضرة توعوية تحت عنوان "شرح كتاب التوحيد" عقب صلاة العصر والمغرب والعشاء بجامع الملك عبد العزيز بحي الفيصلية وسط مدينة تبوك.وتأتي هذه المحاضرة التي يقدمها هيثم محمد سرحان ضمن برامج ومناشط الجمعية لتبصير الناس وحثهم على الاستفادة من مواسم الخيرات.// انتهى //16:20ت م0058