الخرطوم 10 محرم 1442 هـ الموافق 29 أغسطس 2020 م واسالتقى النائب الأول لرئيس مجلس السيادة السوداني قائد قوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو بمقر إقامته في جوبا اليوم برئيس البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي العاملة في دارفور "يوناميد" جيرمايا مامابولو.وبحثا خلال اللقاء سير عملية السلام بين الحكومة وحركات الكفاح المسلح، إضافة إلى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //16:40ت م0063