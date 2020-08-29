الرياض 10 محرم 1442 هـ الموافق 29 أغسطس 2020 م واسينظم منتدى الخبرة السعودي الثلاثاء المقبل ندوة بعنوان (التعليم عن بعد بين ضرورة التباعد وهاجس الفقد العلمي وضبط رسوم التعليم الأهلي) وذلك ضمن إطار البرامج الأسبوعية التي ينظمها المنتدى.ويشارك في الندوة الدكتور خالد بن إبراهيم العواد عضو مجلس الشورى ووكيل وزارة التعليم سابقا،والكاتب الصحفي عبدالرحمن المرشد، ويديرها الإعلامي محمد الشريف وذلك من خلال برنامج زوووم(ZOOM) الساعة 9 مساء وستنقل مباشرة على قناة المنتدى في اليوتيوب.// انتهى //17:04ت م0065