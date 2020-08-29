الدمام 10 محرم 1442 هـ الموافق 29 أغسطس 2020 م واساختتمت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام -ممثلة بعمادة السنة التحضيرية والدراسات المساندة- برنامج تهيئة الطلاب الجدد "عن بُعد"، للعام الجامعي 1442هـ .واستهدف البرنامج -الذي ينفذ لأول مرة على مستوى الجامعة تفادياً لانتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19- 6362 طالبا وطالبة من المقبولين للعام الجامعي الحالي ، حيث استُخدمت برامج التواصل الاجتماعي المتعددة، إضافة إلى الرسائل النصية والبريد الإلكتروني ، وذلك لإشراك أكبر عدد من الطلاب والطالبات والتواصل معهم بخصوص اختبارات تحديد المستوى.وأوضح عميد عمادة السنة التحضيرية والدراسات المساندة بالجامعة الدكتور عبد العزيز الفهيد أنه على الرغم من حداثة التجربة في تطبيق التهيئة عن بُعد فقد حققت الجامعة ممثلة في عمادة السنة التحضيرية والدراسات المساندة نجاحا هائلا في تفويج الطلاب والطالبات والتحول من التهيئة المباشرة عبر الحضور لمقر الجامعة إلى التهيئة الإلكترونية بحيث تكون اللقاءات عبر برنامج الزووم، حيث كان التواصل تفاعليا وأتاح إمكانية تلقي فقرات برنامج التهيئة بالسرعة نفسها وزمن التنفيذ، وبكفاءة عالية.وأشار الى أن العمادة استطاعت تفويج 18710 من الطلاب والطالبات خلال الأيام الثلاثة الأولى للبرنامج ، فيما خُصص اليوم الرابع من البرنامج لورش العمل التي كان هدفها إكساب الطلاب بعض المهارات التي يحتاجونها في حياتهم الجامعية وكذلك المهنية في المستقبل، منوها إلى مشاركة نحو 1600 طالب من 115 جلسة إلكترونية مختلفة.وأفاد أن البرنامج تشكّل من 8 فرق عمل برئاسة عميد عمادة السنة والتحضيرية وإشراف وكالة العمادة للشؤون الأكاديمية وأساتذة التعليم الإلكتروني بالعمادة ومنسقي المسارات وعدد من أعضاء هيئة التدريس ، إضافة إلى التنسيق مع عمادة الاتصالات وتقنية المعلومات بالجامعة، حيث شُكّل خط ساخن لمدة 168 ساعة متواصلة مع الطلاب والطالبات وإنشاء الروابط الإلكترونية والرد على استفسارات الطلاب وإدارة تلك اللقاءات بمهنية فائقة.// انتهى //17:08ت م0066