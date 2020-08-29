إسلام آباد 10 محرم 1442 هـ الموافق 29 أغسطس 2020 م واسسجلت باكستان 319 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد وحالة وفاة واحدة فقط خلال الـ 24 ساعة الماضية.وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس قد ارتفعت إلى 295372 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 6284 حالة وفاة.كما بلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 280340 حالة، وتوجد 642 حالة في وضع حرج.// انتهى //17:46ت م0071