القدس المحتلة 10 محرم 1442 هـ الموافق 29 أغسطس 2020 م واساعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم شابا فلسطينيا قيد الحبس المنزلي منذ أسبوع من بلدة العيسوية بالقدس المحتلة.وأفادت مصادر ومحلية وشهود في البلدة أن قوات الاحتلال اقتحمت العيسوية، وداهمت منازل مواطنين فلسطينيين قيد الحبس المنزلي، واعتقلت الشاب بعد مداهمة منزله، حيث كانت سلطات الاحتلال أصدرت بحقه حكما بالحبس المنزلي لمدة 4 أشهر.// انتهى //17:46ت م0072