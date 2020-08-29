نجران 10 محرم 1442 هـ الموافق 29 أغسطس 2020 م واسأعلنت عمادة القبول والتسجيل بالجامعة عن إتاحة معالجة الجداول للطلاب والطالبات بخدمة تقديم (طلب حذف مقرر أو إضافته) عبر البوابة ابتداء من يوم غدٍ الأحد11-1-1442 حتى يوم الأربعاء 14-1-1442هـ .وأوضحت الجامعة آلية تقديم طلب التعديل أو الحذف للجداول بأن يتقدم الطالب بالطلب عبر البوابة من خلال الأيقونة المخصصة للخدمة وينتقل إلى قسمه الأكاديمي لمعالجته حسب أنظمة التسجيل.وأكد وكيل الجامعة الدكتور زهير العمري أن العمادة قامت بالتسجيل المبكر لطلاب وطالبات هذا العام قبل مطلع الفصل الدراسي.وأبان أن الجامعة أتاحت الأسبوع المنصرم خدمة الحذف والإضافة المباشرة من قبل الطلاب، مشيراً إلى تهيئة البوابة الإلكترونية بجميع الخدمات الأكاديمية التي يحتاجها طلاب الجامعة ، لضمان إنهاء جميع إجراءاتهم الأكاديمية إلكترونياً دون الحاجة للحضور للجامعة ، اختصاراً للوقت وتسهيلاً عليهم، مؤكداً أن العمادة استعدت لاستقبال طلبات تعديل الجداول من خلال استكمال تهيئة الخدمة ووقوف موظفي العمادة على متابعة سيرها بشكل مستمر.// انتهى //17:46ت م0073