سكاكا 10 محرم 1442 هـ الموافق 29 أغسطس 2020 م واسشهد مهرجان تذوق بالجوف إقبالاً كبيرًا من الزوار ، الذي تنظمه أمانة الجوف في متنزه النخيل بمدينة سكاكا خلال المدة من 7 - 10 محرم.وقال مدير العلاقات العامة والإعلام بأمانة الجوف عمر عبدالعزيز الحموان أنه بلغ عدد الزوار للمهرجان 18600 خلال الأيام الثلاثة الأولى، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية الوقائية للوقاية من فيروس كورونا الجديد.وتتنوع المشاركات بالمهرجان مابين عربات (الفود ترك) التي يعمل بها مجموعة من الشباب السعوديين والشابات يقدمون الوجبات المختلفة للزوار والحلوى والقهوة، حيث يشارك 25 عربة يشارك بها 70 شابا وشابة، ويقدمون مايفوق 200 وجبة شرقية وغربية، وأكثر من 100 نوع من المشروبات المختلفة، وتتنوع أطباق الحلوى حيث يقدمون مايفوق 150 نوعا، وتتميز هذه العربات بجلسات منوعة في الهواء الطلق وسط أجواء المساء العليلة بالجوف، التي تحفز الحضور لتناول وجبات العشاء بالمهرجان.كما تشارك 20 أسرة منتجة يقدمون أنواعاً من المأكولات الشعبية والحلوى للزوار، يغلب عليها الأطباق الشعبية التي عُرفت بها منطقة الجوف من الجريش والمرقوق والكبسة السعودية وورق العنب، وكذلك الحلوى المتنوعة التي تنافس (الماركات) المعروفة، وتقوم السيدات بصناعة خبز الصاج والمصابيب للحضور ، كما يشارك 10 فنانين تشكيليين على جادة الفن يرسمون لوحاتهم للزوار ويعرضون أعمالهم المختلفة، ويشهدون إقبالاً رائعاً لمشاهدة الرسم مباشرة والتعرف على لوحاتهم وتفاصيلها.وقد خصصت أمانة الجوف جوائز كبرى للمشاركين بقيمة 60,000 ريال، وهي : جائزة أفضل صانع قهوة ، وجائزة أفضل وجبة شعبية، وجائزة أفضل طبق حلوى، وجائزة أفضل وجبة سريعة، وجائزة أفضل لوحة فنية.وأشارت رئيسة لجنة التحكيم (الشيف) ضحى العطيشان إلى اهتمام ودعم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، وحرصه على زيارة الموقع والتقاء الشباب والاستماع لحاجاتهم والاطلاع على تجاربهم ومشاريعهم، وكذلك دعم أمانة الجوف لشباب المنطقة واهتمام أمين الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان بتنظيم هذه التظاهرة الرائعة وتحفيز الشباب والشابات بتخصيص جوائز لهم.// انتهى //18:06ت م0077