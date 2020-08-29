عام / الأردن تسجل 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا
السبت 1442/1/10 هـ الموافق 2020/08/29 م واس
عمّان 10 محرم 1442 هـ الموافق 29 أغسطس 2020 م واس
أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم تسجيل 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 1893 إصابة.
وقالت الوزارة في بيان صحفي: إن حالات إلاصابة الجديدة تعود لـ 4 أردنيين قادمين من الخارج، وحالة لأجنبي، و 19 حالة محلية سجلت في عمّان والزرقاء والبلقاء، مبينة في الوقت نفسه تسجيل 79 حالة شفاء ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 1446 حالة شفاء.
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18:18ت م
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