دكار 10 محرم 1442 هـ الموافق 29 أغسطس 2020 م واسوقعت السنغال واليابان اليوم اتفاقية تعاون تمنح اليابان بموجبها معدات طبية إلى السنغال بقيمة 500 مليون ين ياباني، في إطار برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية الياباني للسنغال.وأفادت وزارة الاقتصاد والتخطيط والتعاون السنغالية أن هذه المنحة التي وُقّع عليها تهدف إلى دعم جهود حكومة السنغال في إطار مكافحتها لفيروس كورونا المستجد " كوفيد ـ 19 " .وأضافت أن هذا الدعم يشمل توريد معدات طبية ومواد متعلقة باستخدام المعدات الطبية وصيانتها، وتقديم معدات ومستلزمات ضرورية للمؤسسات الصحية المعنية، علاوة على توفير الخدمات اللازمة للنقل والحصول على هذه المنتجات والتدريب على استخدامها وصيانة المعدات الطبية وتقديم الخدمات الاستشارية اللازمة.// انتهى //18:18ت م0080