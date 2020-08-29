سكاكا 10 محرم 1442هـ الموافق 29 أغسطس 2020 م واسفعّلت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف ممثلة في إدارتي التوجيه والإرشاد للبنين والبنات خدمة الهاتف الاستشاري الذي يهدف إلى تقديم خدمات إرشادية متخصصة "نفسية، وتربوية، وسلوكية، وأسرية"، وليكون حلقة وصل بين وحدة الخدمات الإرشادية ومنسوبي المدارس وأولياء الأمور.وأوضح المدير العام للتعليم بمنطقة الجوف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي أن الخدمات الإرشادية تهدف إلى الارتقاء بالعملية التعليمية وتجويدها، داعيا أولياء الأمور إلى عدم التردد في طلب الاستشارات النفسية لأهميتها في عملية بناء الطالب التعليمي وتحقيق التوافق النفسي والسلوكي لمعالجة جميع الصعوبات التي تواجههم، وتنمية دافعيتهم نحو التعلم.وبالإمكان التواصل مع الهاتف الاستشاري من يوم الأحد إلى الخميس من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الثانية عشرة ظهراً للبنين على الهاتف: 0146256251 ، وللبنات على الهاتف: 0146220027.// انتهى //18:36ت م0081