الرياض 10 محرم 1442 هـ الموافق 29 أغسطس 2020 م واسرحب المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي بالطلاب والطالبات بداية العام الدراسي الجديد، مؤكداً أنه يعود غدا الأحد مليون طالب وطالبة في 4700 مدرسة بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض لاستكمال رحلة تعليمهم مع بداية العام الدراسي 1442هـ بالتعلم عن بُعد عبر منصة مدرستي، بعد أن قررت وزارة التعليم أن تكون بداية العام الدراسي ولمدة سبعة أسابيع بالتعلم عن بُعد، في ظل استمرار جائحة كورونا حفاظاً على صحة وسلامة الطلاب والطالبات .وقال : " يسرني أن اتقدم بالشكر والامتنان لقائد مسيرتنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، أدام الله عزهما على ما يلقاه التعليم من دعم سخي ومتابعة دقيقة في ارجاء هذا الوطن الغالي، والشكر موصول لسمو أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز وسمو نائبه الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز على المتابعة والتوجيه والدعم المستمر في مسيرة التعليم في منطقة الرياض، وكذلك وزارة التعليم بقيادة معالي الوزير الدكتور حمد آل الشيخ وذلك للعمل الدؤوب والمستمر والمتابعة الدقيقة للرقي بالعملية التعليمية لاستكمال متطلبات انطلاقها ونجاحها في تحقيق اهداف رؤية المملكة ٢٠٣٠."وبين الوهيبي أن رحلة الطالب والطالبة التعليمية بداية هذا العام ستكون عبر منصة مدرستي الإلكترونية، التي تتيح لهما التعلم والتواصل مع المعلم والمعلمة في بيئة تقنية افتراضية وتفاعلية مشوقة.، مع أدوات التواصل الخاصة بها لجميع المدارس، بما يمكن الطلاب والطالبات من أداء رحلتهم التعليمية عن بُعد، وبما يحقق نواتج التعلم المستهدفة، في ظل ظروف جائحة فيروس كوفيد - 19.ونوه المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض بالدور المحوري للمعلمين والمعلمات لإدارة العملية التعليمية عن بُعد عبر منصة مدرستي ، والتواصل مع طلابهم وطالباتهم بما يعزز معارفهم ويزيد من نواتج التعلم لديهم .وأهاب الوهيبي بأهمية دور الأسرة في نجاح العملية التعليمية لأبنائهم، وذلك من خلال متابعتهم وتوفير البيئة المناسبة لاستذكار دروسهم، بما يعزز نجاحهم وتميزهم الدراسي.// يتبع //19:08ت م0082

وكانت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض قد وضعت خطة عامة تتوافق مع الإجراءات الاحترازية المعتمدة من الجهات المختصة لإنهاء إجراءات القبول والتسجيل للطلاب والطالبات وتوزيع الكتب الدراسية وكذلك عودة المعلمين والمعلمات والهيئة الإدارية في المدارس بإشراف ومتابعة مباشرة من المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض .وأنهت مدارس البنين والبنات خلال الفترة الماضية تسليم الكتب الدراسية لانطلاق العام الدراسي الجديد بالتعلم عن بُعد عبر منصة مدرستي المعتمدة من وزارة التعليم .كذلك قامت الإدارة، ممثلة في إدارة التدريب والابتعاث - بنين وبنات –بتقديم برامج تدريبية عن بعد للتدريب على منصة مدرستي، تستهدف 67420 من شاغلي الوظائف التعليمية، منهم 30420 بنات و37 ألفا بنين .وأوضح المتحدث الرسمي للإدارة العامة للتعليم في منطقة الرياض علي بن محمد الغامدي، أن البرامج التدريبية شملت شاغلي الوظائف التعليمية من معلمين ومعلمات وقادة وقائدات المدارس ووكلائها، منهم 2296 قائدة ووكيلة، و7000 قائد ووكيل، التحقوا في 350 دورة للبنين و350 دورة للبنات .ونوه الغامدي بدور شاغلي الوظائف التعليمية في تهيئة البيئة والمناخ المناسب لعمليات التعليم والتعلم للطلاب والطالبات، وإيجاد مواقف تعليمية وأساليب تعلم حديثة وفاعلة، تجعلهم متصلين بالمعرفة، قادرين على مواكبة المستجدات، ولديهم الممكنات لدعم تعلمهم، من خلال التعلم الإلكتروني.// انتهى //19:08ت م0083