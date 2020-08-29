كامبالا 10 محرم 1442 هـ الموافق 29 أغسطس 2020 م واسأعلن الاتحاد الأوروبي عزمه على منح أوغندا مساعدات إنسانية حتى نهاية العام الجاري بقيمة 24 مليون يورو للفئات المحتاجة على أراضيها، مع التركيز بشكل خاص على اللاجئين ومخيماتهم.وأوضح الاتحاد الأوروبي في بيان صحفي أنه وجّه أيضًا مليون يورو أخرى إلى منظمات الإغاثة في أوغندا لدعم تدابير السيطرة على تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ومكافحته بما يتماشى مع خطة الاستجابة الوطنية للوباء.// انتهى //19:11ت م0084