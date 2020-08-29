عام / وكيل إمارة منطقة الرياض يستقبل اللواء العتيبي
السبت 1442/1/10 هـ الموافق 2020/08/29 م واس
الرياض 10 محرم 1442 هـ الموافق 29 أغسطس 2020 م واس
استقبل معالي وكيل إمارة منطقة الرياض الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري في مكتبه بديوان الإمارة أول أمس , اللواء سفر بن منيف العتيبي وذلك عقب استقبال سمو أمير منطقة الرياض له بمناسبة تكليفه قائداً لقوات آمن المنشأت بمنطقة الرياض.
وتمنى معاليه للواء العتيبي التوفيق والسداد فيما كلف به ، كما جرى بحث تعزيز التعاون والتنسيق بين الجهات وفق توجيه سمو أمير منطقة الرياض وسمو نائبه .
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19:25ت م
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