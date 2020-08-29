الرياض 10 محرم 1442 هـ الموافق 29 أغسطس 2020 م واساستقبل معالي وكيل إمارة منطقة الرياض الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري في مكتبه بديوان الإمارة أول أمس , اللواء سفر بن منيف العتيبي وذلك عقب استقبال سمو أمير منطقة الرياض له بمناسبة تكليفه قائداً لقوات آمن المنشأت بمنطقة الرياض.وتمنى معاليه للواء العتيبي التوفيق والسداد فيما كلف به ، كما جرى بحث تعزيز التعاون والتنسيق بين الجهات وفق توجيه سمو أمير منطقة الرياض وسمو نائبه .// انتهى //19:25ت م0085