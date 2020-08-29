الطائف 10 محرم 1442 هـ الموافق 29 أغسطس 2020 م واسأقام نادي سباقات الخيل اليوم حفل سباقه الـ (8) على جائزة نادي سباقات الخيل التقديرية وكأس وزارة النقل ضمن فعاليات موسم سباقات المصيف بالطائف لهذا العام 1441/1442هـ (2020/2021م).واشتمل السباق على سبعة أشواط ، وكانت الأشوط الرئيسية هي الشوط الرابع على جائزة نادي سباقات الخيل التقديرية والشوط السادس على كأس وزارة النقل.وسلّم المشرف العام على سباقات الطائف خالد بن إبراهيم العشري جائزة النادي التقديرية للمدرب علي شهاب بعد فوز الفرس ( بنت عندلة ) العائدة ملكيتها لإسطبل الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز التي حققت المركز الأول في سباق الشوط الرابع .كما سلّم المدير العام لفرع وزارة النقل بمنطقة مكة المكرمة المهندس خالد بن سباح العتيبي كأس وزارة النقل لفيصل بن عبدالله مشرف بعد فوز الفرس ( متعطرة ) العائدة ملكيتها لإسطبل الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز التي حققت المركز الأول في سباق الشوط السادس.// انتهى //19:29ت م0086