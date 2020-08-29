عام / شرطة مكة المكرمة : إيقاف ثلاثة أشخاص قاموا بإتلاف جهاز رصد سرعة آلي على طريق تربة – الخرمة
السبت 1442/1/10 هـ الموافق 2020/08/29 م واس
مكة المكرمة 10 محرم 1442 هـ الموافق 29 أغسطس 2020 م واس
صرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة ، الرائد محمد الغامدي ، بأن الأجهزة الأمنية تمكنت - بفضل الله -من تحديد هوية ثلاثة أشخاص قاموا بإتلاف جهاز رصد سرعة آلي على طريق تربة - الخرمة ،( وهم 3 مواطنين في العقد الثالث من العمر )، حيث جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم لإحالتهم إلى فرع النيابة العامة .
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19:38ت م
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