الرياض 10 محرم 1442 هـ الموافق 29 أغسطس 2020 م واساختتمت مساء أمس منافسات البطولة التصنيفية الأولى لكرة الطاولة ( للرجال - الأولمبي - الناشئين) التي أقيمت على صالة نادي الاتفاق بالدمام بمشاركة ( 62 ) لاعباً و أدارها تحكيمياً ( 24 ) حكماً .وتم توزيع اللاعبين على ثمان مجموعات تلعب الأدوار التمهيدية دوري من دور واحد يتأهل الأول والثاني إلى دور الـــ 16 ويلعب دور الـــ 16 بطريقة خروج المغلوب إلى النهائي .وجاءات النتائج على النحو التالي :في فردي فئة الرجال حقق علي نور الخضراوي (مكة المكرمة) المركز الأول وحل عبد العزيز عباد العباد (مكة المكرمة) ثانياً وجاء نايف محمد الجدعي (مكة المكرمة) بالمركز الثالث.وفي فردي فئة الأولمبي حقق خالد سليمان الشريف (مكة المكرمة) المركز الأول وحل ثانياً تركي لافي المطيري ( القصيم ) ، وجاء نواف علي الطاهر (الاحساء) بالمركز الثالث.وفي فردي فئة الشباب حقق خالد سليمان الشريف (مكة المكرمة) المركز الأول وحل مشاري محمود الدوسري (مكة المكرمة) ثانياً وجاء فهد بهجان القرني (الرياض) بالمركز الثالث.// انتهى //20:01ت م0098