تبوك 10 محرم 1442 هـ الموافق 29 أغسطس 2020 م واستنظّم جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بتبوك ممثلة بالفرع النسوي غداً , الدورة التأسيسية الأولى لعام 1442هـ للمسلمة الجديدة , وتستمر 6 أيام , وذلك من الساعة الخامسة مساءً عبر الفصول الافتراضية .وأوضحت الجمعية أن الدورة تبدأ من الأحد إلى الثلاثاء من كل أسبوع ، وتستهدف المسلمات الجدد بهدف تعريفهن أمور الدين الإسلامي وتعليمهن بعض الأحكام الشرعية والإجابة عن أسئلة المسلمة الجديدة.// انتهى //20:19ت م0100