ثقافي / المسلمة الجديدة" دورة تأسيسية بتوعية الجاليات في تبوك
السبت 1442/1/10 هـ الموافق 2020/08/29 م واس
تبوك 10 محرم 1442 هـ الموافق 29 أغسطس 2020 م واس
تنظّم جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بتبوك ممثلة بالفرع النسوي غداً , الدورة التأسيسية الأولى لعام 1442هـ للمسلمة الجديدة , وتستمر 6 أيام , وذلك من الساعة الخامسة مساءً عبر الفصول الافتراضية .
وأوضحت الجمعية أن الدورة تبدأ من الأحد إلى الثلاثاء من كل أسبوع ، وتستهدف المسلمات الجدد بهدف تعريفهن أمور الدين الإسلامي وتعليمهن بعض الأحكام الشرعية والإجابة عن أسئلة المسلمة الجديدة.
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20:19ت م
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