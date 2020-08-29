المدينة المنورة 10 محرم 1442ھ الموافق 29 أغسطس 2020مينتظم غداً الأحد في الإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة أكثر من 350 ألفاً طالب وطالبة عن بُعد في قرابة 1484 مدرسة للبنين والبنات في منطقة المدينة المنورة ومحافظاتها يقوم على تعليمهم أكثر من 27328 معلما ومعلمة .وفي هذا السياق هيأت الإدارة العامة للتعليم بالمدينة المنورة مدارس المنطقة من خلال أعمال النظافة والصيانة وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية وتجهيز اللوحات التوعوية والإرشادية "بالبروتوكلات" الصحية والترحيبية بالطلاب والطالبات والكوادر التعليمية وأولياء الأمور ، كما سلّمت المدارس المقررات الدراسية وفق جداول زمنية محددة في إطار استعداداتها للعام الدراسي الجديد 1442هـ .وأنجزت إدارة التعليم بالمنطقة تدريب ما يزيد عن 10674 متدرباً ومتدربة من شاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية من قادة وقائدات المدارس والمعلمين والمعلمات على نظام إدارة التعليم الإلكتروني ومنصّة مدرستي خلال الأسبوع الماضي في (45) قاعة افتراضية وستُستكمل البقية خلال الأسابيع المقبلة .بدوره رحّب مدير عام إدارة تعليم المدينة المنورة ناصر بن عبدالله العبدالكريم بالطلاب والطالبات مع مطلع العام الدراسي الحالي ورفع شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -يحفظهما الله- على ما يلقاه التعليم من دعم سخي ورعاية كبيرة والشكر موصول لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير المنطقة على المتابعة الدائمة والدعم الكريم , كما شكر وزير التعليم للعمل الدؤوب المستمر والجهود الجبّارة التي تبذل ليواصل الطلاب مسيرتهم التعليمية .وأكد العبد الكريم أهمية البداية الجادة والانطلاقة القوية بتميز وفاعلية للعام الدراسي الجديد في ظل هذه الظروف الاستثنائية وعلى الدور المحوري الفاعل للمعلمين والمعلمات في التواصل بالطلاب ودعمهم وتحفيزهم على استثمار القنوات التعليمية التي وفّرتها التعليم وضرورة تكامل الجهود بين المدرسة و الأسرة وأولياء الأمور لما لذلك من أثر بالغ في تحقيق الأهداف المنشودة ,راجياً التوفيق للجميع .// انتهى //20:20ت م0101