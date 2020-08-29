حفر الباطن 10 محرم 1442 هـ الموافق 29 أغسطس 2020 م واسأطلقت جامعة حفر الباطن ممثلة بعمادة شؤون الطلاب، برنامجًا افتراضيًا، لتهيئة الطلبة المستجدين للعام الجامعي 1442هـ، بهدف تحضيرهم لبدء الدراسة الجامعية، والتعرف على منظومة العمل الأكاديمية بالكليات والأقسام ومنصات التعلم الإلكترونية.وأوضح المتحدث الرسمي للجامعة الدكتور خالد المطيري أن البرنامج يتضمن محاضرات وورش عمل تعريفية ولقاءات مباشرة، والتعريف بأساسيات التعلم "عن بعد"، وكيفية التعامل مع نظام التعلم الإلكتروني "البلاك بورد" من خلال واجهة النظام والمقررات وإدارة المحتوى والفصول الافتراضية والواجبات والمناقشات والاختبارات، إضافة إلى لقاءات مباشرة مع مسؤولي العمادات المساندة والكليات للتعريف بالخدمات الطلابية والخطط الأكاديمية بجانب الإجابة على استفسارات الطلبة.وأشار إلى أن الدراسة ستكون "عن بعد" عبر نظام التعليم الإلكتروني (بلاك بورد) لجميع المقررات النظرية (والأجزاء النظرية من المقررات العملية) خلال الأسابيع السبعة الأولى من الفصل الدراسي الأول وسوف يُقيّم الوضع بشكل كامل لتحديد وضع الدراسة لبقية أسابيع الفصل وفقًا للمستجدات، مبينًا أن الدراسة ستكون حضورياً لجميع المقررات العملية (والأجزاء العملية من المقررات) على أن تُطبّق الإجراءات الاحترازية كافة المعتمدة من الجهات المختصة، وعلى ألا تتجاوز نسبة حضور الطلاب إلى الكلية 50 بالمئة من العدد الإجمالي لطلاب الكلية.// انتهى //20:39ت م0104