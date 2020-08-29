جنيف 10 محرم 1442 هـ الموافق 29 أغسطس 2020 م واساختتمت في جنيف أعمال الجولة الثالثة من اجتماعات لجنة صياغة الدستور السوري تحت رعاية الأمم المتحدة التي شارك في أعمالها اللجنة المصغرة المكونة من ١٥ شخصية من كل من الهيئة العليا للمفاوضات المعارضة والنظام والمجتمع المدني .ولم تحرز هذه الجولة أي تقدم بسبب مماطلة وفد النظام الذي رفض تمديد المحادثات لتعويض الوقت الضائع خلال تعليق الاجتماعات ٣ أيام ، كما طالب تسميته بالوفد الوطني .وفِي مؤتمر صحفي عقده رئيس وفد المعارضة السورية قال هادي البحرة: " إنّ ما يحدد الهوية الوطنية هو الدستور نفسه في التعريف في المقدمة والمبادئ السياسية والاقتصادية" .وقال: " إنّ بعض الأعضاء تحدثوا عن المبادئ الوطنية الأساسية التي لا علاقة لها بالهوية الوطنية, وآخرين تحدثوا عن سيادة القانون واستقلال القضاء والفصل بين السلطات" .وأعرب عن أمله في عقد جولة جديدة من المحادثات في أقرب وقت بأقل من شهر .وفي الوقت الذي طالب وفد النظام بضرورة التوافق على المبادئ الوطنية ، أوضح المبعوث الدولي للأزمة في سوريا جير بيدرسون في مؤتمر صحفي أن هناك نقاط اتفاق مشتركة بين أعضاء اللجنة ، بينما هناك اختلافات وأنه حتي تتقدم عملية صياغة الدستور السوري يتعين إما توافق الجميع على النصوص أو موافقة نسبة ٧٥٪؜ من المشاركين عليها ، حيث لا يمكن لأي طرف أن يفرض رأيه علي الطرفين الآخرين .وأعرب بيدرسون عن الأسف من عدم حدوث أي تقدم في ملف المعتقلين ، أو تقدم في الوضع الميداني . مشيرا إلى أنّ إحراز تقدم في هذه الملفات سيساعد في بناء بعض الثقة ويؤدي إلي تقدم في ملفات أخرى .كما أوضح أن هذه الجولة من المحادثات السورية تلقت دعما قويا وموحدا من مجلس الأمن وأعضائه الـ ١٥ .// انتهى //20:58ت م0107