رياضي / تعادل ايجابي بين العدالة والرائد في الجولة 28 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
السبت 1442/1/10 هـ الموافق 2020/08/29 م واس
الأحساء 10 محرم 1442 هـ الموافق 29 أغسطس 2020 م واس
تعادل فريق العدالة مع ضيفه فريق الرائد بنتيجة 1-1، على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء ، اليوم في الجولة الـ 28 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم .
وتقدم الرائد بهدف عن طريق لاعبه جلال الداودي عند الدقيقة 75، قبل أن يسجل هدف تعديل النتيجة اللاعب نايف هزازي عند الدقيقة 91 من ركلة جزاء .
وبهذه النتيجة رفع العدالة رصيده إلى 21 نقطة في المركز السادس عشر والأخير، فيما رفع فريق الرائد رصيده لـ 43 نقطة في المركز الخامس .
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