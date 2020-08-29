الأحساء 10 محرم 1442 هـ الموافق 29 أغسطس 2020 م واستعادل فريق العدالة مع ضيفه فريق الرائد بنتيجة 1-1، على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء ، اليوم في الجولة الـ 28 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم .وتقدم الرائد بهدف عن طريق لاعبه جلال الداودي عند الدقيقة 75، قبل أن يسجل هدف تعديل النتيجة اللاعب نايف هزازي عند الدقيقة 91 من ركلة جزاء .وبهذه النتيجة رفع العدالة رصيده إلى 21 نقطة في المركز السادس عشر والأخير، فيما رفع فريق الرائد رصيده لـ 43 نقطة في المركز الخامس .// انتهى //21:01ت م0108