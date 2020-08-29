حفر الباطن 10 محرم 1442 هـ الموافق 29 أغسطس 2020 م واسنفّذت إدارة الالتزام بصحة حفر الباطن خلال الأسبوع الماضي 57 جولة رقابية على المنشآت الصحية، للتأكد من التزام المنشآت الصحية بالتعليمات وتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "Covid-19" وذلك من خلال ارتداء الكمامات، والالتزام بالتباعد الجسدي، كما قُيّدت مخالفتان وأحيل المخالفان إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.وتؤكد صحة حفر الباطن استمرارها في تنفيذ جولاتها الميدانية بهدف التأكد من التزام المنشآت الصحية بالتعليمات ومدى تقيدها بالإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.// انتهى //21:12ت م0110