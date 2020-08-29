صبيا 10 محرم 1442 هـ الموافق 29 أغسطس 2020 م واسينتظم غدًا نحو 149 ألف طالب وطالبة في مختلف مراحل التعليم العام ورياض الأطفال بإدارة تعليم صبيا لإكمال رحلتهم التعليمية (عن بُعد) للسبعة الأسابيع الأولى من الفصل الأول للعام الدراسي1442هـ .وأعلن مدير تعليم صبيا الدكتور حسن بن محسن خرمي جاهزية الخطط والبرامج التي أقرتها الإدارة ومكاتب التعليم والمدارس بما يضمن الانطلاقة الجادة للعام الدراسي الجديد.وكانت إدارة تعليم صبيا قد كثّفت استعداداتها وجهودها منذ وقت مبكر من خلال عقد الاجتماعات واللقاءات الدورية برؤساء الأقسام ومسؤولي لجان الاستعداد، وشملت الاستعدادات استلام المشاريع الجديدة، وتأهيل وصيانة جملة من المباني المدرسية وتوفير التجهيزات المناسبة لعودة الهيئة التعليمية والإدارية وانطلاق عملية التعليم عن بُعد في 1220 مدرسة تتبع عشرة مكاتب تعليم في 9 محافظات تشرف عليها الإدارة تعليميا، إضافة لمتابعة ترحيل وصرف المقررات الدراسية قبل بدء الدراسة بوقت كاف، وإيداع مخصصات الميزانية التشغيلية للمدارس، والعمل على تقديم جملة من البرامج التدريبية التطويرية الخاصة بمهارات استخدام نظام إدارة التعليم الإلكتروني منصّة "مدرستي" .كما نفّذت الإدارة 272 ساعة تدريبية عبر أكثر من 30 مدربا ومدربة من خلال 70 برنامجا تدريبيا استكملت من خلالها عملية تأهيل جميع المشرفين والمشرفات وقادة وقائدات المدارس وعدد من المعلمين والمعلمات على مستوى جميع مكاتب التعليم، فيما يستكمل بدءا من الغد ولمدة أسبوع تنفيذ أكثر من 60 برنامجا موجها للمعلمين والمعلمات.وبلغ إجمالي عدد الطلاب المقبولين للعام الدراسي الحالي حتى اليوم 9160 طالب وطالبة، فيما بلغ عدد طلاب الصف الأول الابتدائي منهم 6264 طالبا وطالبة بينما بلغ عدد الطلاب المقبولين في مدارس الطفولة المبكرة 2896 طفلا.ونوّه مدير تعليم صبيا بالدعم والمتابعة التي يحظى بهما التعليم في منطقة جازان من لدن سمو أمير منطقة جازان وسمو نائبه، وبحرص معالي وزير التعليم على توفير كل ما من شأنه ضمان الانطلاقة الجادة والمتميزة للعام الدراسي وفق توجيهات القيادة الحكيمة .// انتهى //21:35ت م0111