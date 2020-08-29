جدة 10 محرم 1442ھ الموافق 29 أغسطس 2020م واسنالت جمعية زمزم للخدمات الصحية التطوعية الخيرية بمنطقة مكة المكرمة اليوم جائزة التميّز الطبي في مجال المسؤولية المجتمعية لعام ٢٠٢٠ م وذلك ضمن فعاليات مؤتمر القطاع الطبي والمسؤولية المجتمعية الذي أقيم "افتراضياً" بمملكة البحرين وبمشاركة منظمات دولية وإقليمية ومحلية .من جهته عبّر المتحدث الرسمي للجمعية بشيت المطرفي عن شكره للقائمين على المؤتمر وعلى ما يقدمونه من مشاركات وأوراق علمية أعدها خبراء ومتخصّصون وما تضمنه المؤتمر من تبادل علمي ومعرفي يخدم القطاع الصحي وجميع المهتمين .وثمّن حصول جمعية زمزم على جائزة التميز الدولية في مجال المسؤولية المجتمعية لهذا العام وذلك على الدور الذي قدمته عبر مبادراتها النوعية وبرامجها المجتمعية وإسهامها بالشراكات مع القطاعات الصحية الحكومية والخاصة التي تهدف لخدمة المجتمع وأفراده .يشار إلى أن جمعية زمزم للخدمات الصحية التطوعية الخيرية بمنطقة مكة المكرمة قدمت خدماتها خلال مسيرتها لأكثر من نصف مليون مستفيد، حاصلة على العديد من الجوائز المحلية والعالمية ، كونها جمعية صحيّة شاملة في مساعدة المرضى ذوي الاحتياج ، وأول جمعية خيرية تحصل على شهادة الأيزو 2008 :9001 وفازت بجائزة الملك عبدالعزيز للجودة على مستوى المملكة ، كما حصلت على شهادة الاعتراف بالتميّز فئة 4 نجوم من قبل المنظمة الأوربية لإدارة الجودة .ويأتي ذلك ضمن رسالتها "كيان مجتمعي صحي خيري يعزّز صحة مستهدفيه من خلال تقديم خدمات نوعية وفقاُ لأولوية الاحتياج"// انتهى//22:06ت م0116