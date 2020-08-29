الطوال 10 محرم 1442 هـ الموافق 29 أغسطس 2020 م واسنفذت أمانة منطقة جازان ممثلة ببلدية محافظة الطوال، خلال الخمسة أيام الماضية، 66 جولة، ورفع 930 طناً من المخلفات وتطهير 197 حاوية، وتعقيم 101 من المواقع، وتطهيرها وإزالة 2443 طناً من الأنقاض، وذلك في إطار الحملات الرقابية والتفتيشية المستمرة على المنشآت والمحال التي تُعنى بالصحة العامة.وأفاد رئيس بلدية محافظة الطوال المهندس أحمد بن محمد الأحوس، بأن الجولات الرقابية أسفرت عن تصحيح الكثير من الملاحظات وضبط عدد من المخالفات على بعض تلك المحالّ لعدم التزامها بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، مؤكداً حرص البلدية على تكثيف الحملات الرقابية لتطبيق الأنظمة والتأكد من العمل بالإجراءات الاحترازية والوقائية.// انتهى //22:57ت م0119