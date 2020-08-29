القاهرة 10 محرم 1442هـ الموافق 29 أغسطس 2020 واسفاز فريق بيراميدز على نظيره أسوان 2-1 في المباراة التي جمعت بينهما اليوم السبت على إستاد كلية الشرطة في إطار منافسات الأسبوع ال٢٣ بالدورى الممتاز المصري لكرة القدم.تقدم أسوان بتسجيل هدفه عن طريق فادى فريد من ضربة جزاء فى الدقيقة 29..ثم جاء التعادل فى الدقيقة 81 عن طريق إيريك تراوري لاعب بيراميدز والهدف الثانى والفوز لبيراميدز فى الدقيقة 93 عن طريق دودو الجباس.وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد براميدز إلى 45 نقطة في المركز الثاني مؤقتا بجدول ترتيب الدوري، فيما تجمد رصيد أسوان عند 23 نقطة في المركز ال 14.//انتهى//23:13ت م0122