مكة المكرمة 10 محرم 1442 هـ الموافق 29 أغسطس 2020 م واسيبدأ صباح غد أكثر من 32 ألف طالب وطالبة في إدارة التعليم بمحافظة الليث عامهم الدراسي عن بعد، في مراحل التعليم العام ورياض الأطفال والطفولة المبكرة، وسط منظومة متكاملة من الخدمات التربوية والتقنية والإرشادية والأسرية .واتخذت إدارة التعليم بمحافظة الليث عدداً من الإجراءات والتجهيزات، وشكلت اللجان لضمان بداية جادة وناجحة منذ أول يوم لبدء العام الدراسي 1442 هـ، وذلك بعد صدور قرار بدء الدراسة عن بعد، عبر منصة مدرستي الافتراضية، والبدائل التعليمية الأخرى التي وفرتها وزارة التعليم للدراسة عن بعد .ورحب مدير التعليم بمحافظة الليث الدكتور زكي بن رزيق الحازمي بأبنائه الطلاب وبناته الطالبات، متمنياً لهم عاماً دراسياً حافلاً بالجد والاجتهاد و متوجاً بالتفوق والنجاح، مؤكداً على جميع الإدارات والأقسام ومكاتب التعليم والمدارس بمواصلة العمل ومضاعفة الجهد لإنجاح الخطط الوطنية التي أقرتها وزارة التعليم لخدمة الطلاب والطالبات، وتعزيز نموهم المعرفي والعلمي وتحسين نواتج التعلم وتحقيق جودة التعليم، معبراً عن ثقته بالوعي الكبير لدى أولياء أمور الطلاب والطالبات ومشاركتهم الفعالة في إنجاح جميع جهود الوزارة في هذا الشأن .‬ونوه بهذه المناسبة، بالاهتمام الكبير الذي يجده أبناء وبنات هذا الوطن من القيادة الرشيدة والتي تحرص - أيدها الله - على سلامة وصحة أبناء وبنات هذا الوطن، مثمناً لوزارة التعليم جهودها الكبيرة في توفير البدائل المناسبة لاستمرار عملية التعلم عن بُعد .وتضمنت الإجراءات توحيد الخطط في جميع مكاتب التعليم والإدارات ذات العلاقة بما يضمن تهيئة كافة السبل لاستمرار سير العملية التعليمية بنجاح، وعدم تأثر الطلاب والطالبات، كما ستشمل الإجراءات تخصيص عدد من الخطوط الاستشارية والتقنية في جميع مكاتب التعليم للإجابة عن استفسارات أولياء الأمور، وتفعيل حسابات الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم والمعلمين والمعلمات وقادة وقائدات المدارس في منصة مدرستي .‬كما أقرت الإدارة، إنشاء لجنة على مستوى الإدارة وعدد من اللجان الفرعية في مكاتب التعليم التي تضم في عضويتها عدداً من المتخصصين في النواحي التقنية والفنية والإعلامية والتربوية، لدعم عملية التعلم الإلكترونية والتأكد من سيرها بشكل طبيعي والعمل على حل التحديات التقنية والفنية التي قد تواجه المستفيدين.// انتهى //23:47ت م0124