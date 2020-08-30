الأمم المتحدة 10 محرم 1442 هـ الموافق 29 أغسطس 2020 م واسدعت وكالتان تابعتان للأمم المتحدة، إلى ضرورة الإنزال الفوري لأكثر من 400 مهاجر ولاجئ، ممن تم إنقاذهم على متن ثلاث سفن في وسط البحر المتوسط ، وقد ظل بعضهم عالقا في البحر منذ أسابيع.وجددت المنظمة الدولية للهجرة ومفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، في بيان صادر اليوم ، دعوتهما للاتفاق على الإنزال الآمن في خضم جائحة كوفيد١٩، وتقليل قدرات البحث والإنقاذ في المنطقة.وأعربت وكالات الأمم المتحدة عن القلق إزاء ما وصفته بالغياب المستمر للقدرة المخصصة للبحث والإنقاذ، بقيادة الاتحاد الأوروبي في وسط البحر الأبيض المتوسط.// انتهى //00:31ت م0127