القاهرة 10 محرم 1442هـ الموافق 29 أغسطس 2020 واسواصل فريق الأهلي صدارته لمسابقة الدوري الممتاز المصري لكرة القدم، بفوزه على فريق المصري البورسعيدي بثنائية نظيفة مساء اليوم، في المباراة التي أقيمت بينهما على إستاد برج العرب بالإسكندرية في إطار منافسات الأسبوع ال٢٣ بالمسابقة.وسجل هدفي اللقاء إليو بادجي في الدقيقة 47 وحمدي فتحي في الدقيقة 55، ليرتفع رصيد الأهلي إلى 62 نقطة متقدما بفارق ١٧ نقطة عن بيراميدز "الوصيف" و٢٠ نقطة عن الزمالك الثالث، فيما استمر المصري في المركز ال١٥ برصيد ٢١ نقطة.//انتهى//00:46ت م0128