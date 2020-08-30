الرياض 11 محرم 1442 هـ الموافق 30 أغسطس 2020 م واستمكن النصر من التغلب على ضيفه الفيحاء بهدفين مقابل هدف، على استاد الملك فهد الدولي في الرياض، ضمن مواجهات الجولة الـ 27.وافتتح الفيحاء أهداف المباراة في الدقيقة 7 عن طريق مهاجمه فانيفا ايما، قبل أن يقلص الفارق النصر من ركلة جزاء نفذها المغربي عبدالرزاق حمد الله في الدقيقة 10، لينتهي شوط المباراة الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.المحاولات كانت حاضرة في شوط المباراة الثاني لكلا الجانبين، ليعود من جديد عبدالرزاق حمد الله من تسجيل هدف الفوز لفريق النصر في الوقت بدل الضائع.وبهذه النتيجة يصل النصر للنقطة 60، ويتجمد رصيد الفيحاء عن النقطة 29 في المركز الـ 13.// انتهى //01:05ت م0129