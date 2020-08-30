ريو دي جانيرو 10 محرم 1442 هـ الموافق 29 أغسطس 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة البرازيلية يوم السبت تسجيل 758 حالة وفاة و 41350 إصابة جديدة جراء فيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.وسجلت البرازيل حتى الآن 120262 حالة وفاة وثلاثة ملايين و 846153 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا. وتعد البرازيل أكثر الدول تضررا في العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية فيما يتعلق بإجمالي عدد الوفيات ولكن عدد حالات الإصابة والوفاة اليومية الجديدة بدأ في الاستقرار في الأسابيع الأخيرة.// انتهى //02:26ت م0131