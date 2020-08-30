واشنطن 10 محرم 1442 هـ الموافق 29 أغسطس 2020 م واسسجلت الولايات المتحدة الأمريكية 44,656 إصابة مؤكدة و 978 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد ( كوفيد - 19 ).ووفقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 5,890,532 إصابة حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 181,143 حالة وفاة.// انتهى //02:38ت م0132