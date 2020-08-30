الرياض 11 محرم 1442 هـ الموافق 30 أغسطس 2020 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:الشورى يدعو لإنشاء جمعيات أهلية بجميع الأنشطة وتعزيز الثقة بالتجارة الإلكترونيةقرار شوري وشيك للتقليل من السحب النقدي اليوميعودة 600 ألف موظف في القطاع العام إلى أعمالهم.. اليومالصحة: تراجع الإصابات اليومية إلى ما دون الألف حالةاليوم.. الطلاب يعودون بشعار: «مدرستي في بيتي»اعتماد لائحة الترخيص المهنية لمراجعي واختصاصي التقويمالاتحاد السعودي للطب الرياضي يعتمد مستشفيات الحبيب لإجراء فحوصات اللاعبينالتشهير بمواطن ومقيم مُدانين بجريمة تستر80 % من مصابي التصلب المتعدد إعاقة غير ظاهرةتوسعة محطة تنقية مياه شرب الأسياح إلى 17900م3كورونا.. قيود احترازية جديدة لفصل الشتاءوزير التخطيط العراقي: رغبتنا كبيرة في فتح آفاق التعاون مع المملكةالحوثي يقصف مشروعات تنموية وغذائية في الحديدةتعثر مفاوضات اتفاق سد النهضةنقص المواد الصحية في غزة بسبب الحصار// يتبع //06:01ت م0003