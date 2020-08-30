عام / الصحف السعودية
الأحد 1442/1/11 هـ الموافق 2020/08/30 م واس
الرياض 11 محرم 1442 هـ الموافق 30 أغسطس 2020 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:
الشورى يدعو لإنشاء جمعيات أهلية بجميع الأنشطة وتعزيز الثقة بالتجارة الإلكترونية
قرار شوري وشيك للتقليل من السحب النقدي اليومي
عودة 600 ألف موظف في القطاع العام إلى أعمالهم.. اليوم
الصحة: تراجع الإصابات اليومية إلى ما دون الألف حالة
اليوم.. الطلاب يعودون بشعار: «مدرستي في بيتي»
اعتماد لائحة الترخيص المهنية لمراجعي واختصاصي التقويم
الاتحاد السعودي للطب الرياضي يعتمد مستشفيات الحبيب لإجراء فحوصات اللاعبين
التشهير بمواطن ومقيم مُدانين بجريمة تستر
80 % من مصابي التصلب المتعدد إعاقة غير ظاهرة
توسعة محطة تنقية مياه شرب الأسياح إلى 17900م3
كورونا.. قيود احترازية جديدة لفصل الشتاء
وزير التخطيط العراقي: رغبتنا كبيرة في فتح آفاق التعاون مع المملكة
الحوثي يقصف مشروعات تنموية وغذائية في الحديدة
تعثر مفاوضات اتفاق سد النهضة
نقص المواد الصحية في غزة بسبب الحصار
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